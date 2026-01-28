НАП глобява търговци за високи цени

Санкции за над 20 хил. евро в района от Велико Търново до Видин

Данъчни са съставили 30 акта на търговци за необосновано повишение на цени след приемане на еврото в областите от Велико Търново до Видин, съобщи БНР. Наложените глоби са за над 20 хил. евро.

Във Велико Търново в сряда проверките бяха по сигнали на гражданите в търговски обекти. В един от тях увеличението е 33%. “Сигналът е за това, че през декември парчето пица е било 3 лв., а от януари цената е 4 лв. Санкцията за първо нарушение е от 5000 до 100 000 лв., а за второ нарушение - от 10 000 до 200 000 лв.”, заяви Боряна Джагарова от пресцентъра на НАП.

Половината от съставените актове в района от Велико Търново до Видин са на търговци на хранителни стоки. “Издадените наказателни постановления са на хранителни магазини, аптеки, в сферата на услугите, паркинги. Приоритетно се обработват сигналите на гражданите”, каза Джагарова. Данъчните и Комисията за защита на потребителите правят и последващи проверки на санкционираните търговци.