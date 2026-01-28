Проточването на несигурността заплашва икономиката и инвестициите

ЕЦБ не е намалявала лихвения процент от юни

Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Пиеро Чиполоне предупреди, че глобалните сътресения могат да засегнат еврозоната в интервю за El Pais.

„Несигурността може да се увеличи и това може да повлияе на стабилността на възстановяването, тъй като би представлявало риск за инвестициите“, заяви той пред испанския вестник, според транскрипт на уебсайта на ЕЦБ. „Това може да има отражение, особено върху растежа, а инфлацията определено ще бъде засегната. Ако тази несигурност продължи, тя ще има отражение върху реалната икономика.“

ЕЦБ не е намалявала лихвения процент от юни и – с инфлация, която се движи около целта от 2% – инвеститорите и повечето икономисти очакват той да остане непроменен до 2026 г.

„Без съмнение сме в добра позиция“, заяви Чиполоне пред вестника, повтаряйки основния мантра на централната банка от последните месеци. „Не очаквам големи промени, освен ако не се случи нещо драматично.“

Последните прогнози на централната банка предвиждат икономиката да нарасне с 1,2% през тази година.

„БВП е устойчив и очакваме цифри, които може дори да надминат прогнозите“, заяви Чиполоне. „Инфлацията се движи около нашата цел през последните месеци.“

Централният банкер подчерта, че „добрата новина, според мен, е, че последната ревизия се дължеше основно на инвестициите“.

„Това не е само компонент от страна на търсенето, но и компонент от страна на предлагането“, каза той. „Това означава инвестиции в по-голям производствен капацитет, което подкрепя по-бърз растеж, без да се застрашава ценовата стабилност.“

Чиполоне отговаря за проекта на ЕЦБ за дигитален евро и повтори важността на такова начинание.

„Всички тези потенциални геополитически напрежения и превръщането на всеки възможен инструмент в оръжие ясно повишават нивото на риск“, каза той. „Това подсилва аргументите в полза на европейска платежна система, която може да отговори на всички наши платежни нужди и е изградена върху европейска технология и инфраструктура, с други думи, система, която е изцяло под наш контрол.“