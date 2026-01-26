Цената на златото чупи рекорди - вече над 5000 долара

Глобалните цени на златото достигнаха нов исторически връх в понеделник, надхвърляйки 5000 долара за тройунция за първи път. Това съобща Ройтерс.

Изданието пише, че покачването на цената на благородния метал се случва на фона на нарастваща геополитическа и финансова несигурност, която тласка инвеститорите към активи „безопасни убежища“.

Спот цената на златото се търгуваше около 5 024 долара за унция по време на вечерната търговия , докато фючърсите на златото с доставка през февруари също показаха ръст.

Анализаторите отбелязват, че бързото покачване на цените през 2025 г. - с над 64% ръст общо за годината - се подкрепя от няколко фактора: ниски лихви в САЩ, значителни покупки на злато от централните банки (особено Китай), както и рекордни потоци от инвестиции във фондове, обезпечени със злато.

Въпреки рекорда, експертите прогнозират по-нататъшен ръст на цените на благородния метал.„Нашата прогноза за годината е цената на златото да достигне пик от 6400 долара за унция и средно 5375 долара“, каза независимият анализатор Рос Норман.

Златото традиционно се счита за защитен актив по време на икономически или политически сътресения, а настоящият скок отразява засиленото търсене на сигурни активи убежище сред инвеститорите.

Забележително е, че среброто също достига рекордни цени. В петък цената на среброто надмина 100 долара за първи път, продължавайки скока от 147% миналата година, тъй като притокът на дребни инвеститори и стимулиращите покупки изостриха продължителния период на напрежение на пазарите на физически метали.