Цената на златото достигна нов исторически връх

Още по темата: Златото поскъпва до 4800 долара за тройунция до края на годината 11.01.2026 19:24

Платината достига рекордно високо ниво от 2511,80 долара за унция

Цените на златото достигнаха рекордно високо ниво от над 4800 долара за унция в сряда, подкрепени от търсенето на сигурно убежище и по-слабия долар, след като стремежът на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия заплаши да поднови търговската война с Европа и да разклати НАТО, съобщава Reuters.

Спот цената на златото се повиши с 1,2% до 4821,26 долара за унция в 02:26 GMT, след като по-рано през сесията достигна рекордните 4843,67 долара. Американските фючърси на злато с доставка през февруари се повишиха с 1% до 4813,50 долара за унция.

Във вторник Тръмп заяви, че „няма връщане назад“ от целта му да контролира Гренландия, като отказа да изключи възможността да завземе арктическия остров със сила и нападка съюзниците от НАТО.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа няма да се поддаде на заплахите и няма да се остави да бъде сплашена, в остра критика към заплахата на Тръмп за високи мита в Давос, ако Европа не му позволи да завземе Гренландия.

Доларът се задържа близо до триседмичното си дъно спрямо еврото и швейцарския франк, а азиатските акции продължиха загубите си за трета поредна сесия, докато глобалният спад на облигациите изглежда забави засега.

По-слабият долар прави металите, цени в долари, по-евтини за чуждестранните купувачи.

Очаква се Федералният резерв да запази лихвените проценти на нивото им от 27-28 януари, въпреки призивите на Тръмп за понижение. Недоходоносните ценни метали обикновено се представят добре в условия на ниски лихвени проценти.