„Булгаргаз“ иска ново поскъпване на газа – увеличение с 4%

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за януари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за януари в размер на 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата цена от "Булгаргаз" за февруари е по-висока с 3,82 на сто в сравнение с предходния месец.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през февруари на закрито заседание.