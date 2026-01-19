Ще замести ли изкуственият интелект работните места

Отговорът не е толкова еднозначен

Доклад на Anthropic разглежда как хората и компаниите са използвали AI асистента

Claude, като се основава на голяма извадка от анонимни разговори. Въпреки широко разпространените опасения, че изкуственият интелект (AI) ще замести работните места, технологията понастоящем помага на работниците, вместо да унищожава работни места, сочи проучване на AI фирмата Anthropic.

Въпреки опасенията за работните места, проучването е по-сложно, тъй като се установи, че AI преобразува работните места по различен начин, в зависимост от ролята. Това е в контраст с предишните коментари на главния изпълнителен директор Дарио Амодей, че AI може да унищожи половината от всички начални работни места за офис служители, пише Euronews.

Вместо да се фокусира само върху честотата на използване на AI, докладът разглежда по-отблизо какви задачи се възлагат на AI и дали тя успява да ги изпълни, като въвежда набор от мерки, които авторите наричат „икономически примитиви“.

Тези мерки разглеждат видовете задачи, за които хората използват ИИ, колко трудни са тези задачи, нивото на образование, необходимо за разбиране както на искането на потребителя, така и на отговора на ИИ, колко автономност се дава на ИИ и колко надеждно изпълнява задачата.

Авторите казват, че тези показатели имат за цел да дадат „нов поглед за разбиране на въздействието на ИИ върху икономиката“.

Чатботът с изкуствен интелект на Anthropic, Claude, твърди, че може да помогне за по-бързото изпълнение на работата чрез интегриране на Google Workspace

Проучването установи, че 49% от работните места вече могат да използват изкуствен интелект в поне една четвърт от задачите, което е увеличение с 13% спрямо началото на 2025 г.

Докладът анализира как хората и бизнеса са използвали AI асистента на Anthropic Claude през ноември 2025 г., като се основава на анонимна извадка от два милиона реални разговора от безплатните и платените услуги на компанията.

Използването остава неравномерно в различните професии и икономики

Според доклада, използването на Claude е концентрирано в определени задачи, повечето от които са свързани с кодиране.

Като цяло, изкуственият интелект се използва най-често за задачи, които изискват по-високо ниво на образование от средното в икономиката, като например заявки за разработка на софтуер, сочи докладът.

Не всички офис работни места са засегнати по един и същи начин от изкуствения интелект, а технологията може както да повиши, така и да понижи квалификацията на работниците, добавя докладът.

„За някои професии (изкуственият интелект) премахва задачите, изискващи най-висока квалификация, а за други – тези, изискващи най-ниска“, се посочва в доклада.

Докладът подчертава и географските разлики. Страните с по-високи доходи са склонни да използват AI по-често, както за работа, така и за лични задачи. Страните с по-ниски доходи показват по-висок дял на използване за образователни цели.

Докато задачите, свързани с работата, съставляват най-голямата част от използването на Claude, използването за образователни цели е най-високо в страните с по-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. По-богатите страни, от друга страна, показват по-високи нива на лично използване.

Докладът също така установи, че по-сложните задачи са по-малко надеждни. Когато задачите стават по-дълги или по-трудни, успеваемостта на Claude спада, което намалява времето, което хората в крайна сметка спестяват.

По-ранните оценки предполагаха, че задачите на ИИ са успешни винаги, когато се използва тази технология. Като взема предвид грешките и необходимостта от човешка проверка и корекция, докладът достига до по-предпазливи заключения относно повишаването на производителността.

Авторите на доклада твърдят, че разбирането как се използва AI е толкова важно, колкото и измерването на степента на неговото внедряване.