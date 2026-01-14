Златото достига рекорд, среброто преминава 90 долара

Още по темата: Цената на биткойн достигна рекордно високо ниво 14.08.2025 07:17

Среброто поскъпва с почти 27% през първите 2 седмици на 2026 г.

премина границата от 90 долара за първи път, тъй като по-ниските от очакваните данни за инфлацията в САЩ затвърдиха залозите за понижение на лихвените проценти на фона на продължаващата геополитическа несигурност.

Спот златото се покачи с 1% до 4632,03 долара за унция към 07:15 GMT, след като по-рано през сесията достигна рекордно високо ниво от 4639,42 долара. Американските фючърси на златото с доставка през февруари се повишиха с 0,9% до 4639,50 долара.

Спот цената на среброто скочи с 3,6% до 90,11 долара за унция, като от началото на годината досега се е повишила с близо 27%.

Основният индекс на потребителските цени в САЩ се повиши с 0,2% на месечна база през декември, което е под очакванията на анализаторите за 0,3% на месечна база и 2,7% на годишна база. Данните за основния индекс на производствените цени в САЩ за декември ще бъдат публикувани по-късно днес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства данните за инфлацията,

като повтори призива си към председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл да намали лихвените проценти „значително“.

Главите на централните банки по света и изпълнителните директори на водещите банки на Уолстрийт се изредиха във подкрепа на Пауъл във вторник, след като стана известно решението на администрацията на Тръмп да разследва него. Действието на правителството предизвика осъждане и от бившите шефове на Фед.

Анализаторите казват, че притесненията относно доверието в американските активи, като долара, и независимостта на Федералния резерв са допринесли за търсенето на сигурно убежище.

Инвеститорите очакват две понижения на лихвите с 25 базисни пункта през тази година, като първото ще бъде най-рано през юни.

Ниските лихвени проценти и геополитическата или икономическата несигурност традиционно благоприятстват активите без доходност, като златото.