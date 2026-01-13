Фондовата ни борса с двуцифрен ръст след еврото

Индексът SOFIX нарасна с над 14%

Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX стартира 2026 г. с двуцифрен ръст от 14,41% още в първата седмица на търговия след влизането на България в еврозоната. Индексът се повиши от 1156,43 до 1323,06 пункта, като паралелно се наблюдава рязко увеличение и на оборота с почти 184%. Сделките също се повишиха през миналата седмица със 112,79% на годишна база, обявиха от БФБ.

Подобен паралел за повишаване на търговията може да бъде направен по време на друг ключов исторически момент за страната - присъединяването на България към Европейския съюз. Данните в началото на 2007 г. показват, че в първата седмица след приемането ни в ЕС, SOFIX се покачва с 6,37% - от 1224,12 до 1302,81 пункта. Оборотите на фондовата борса нарастват с 12,24% на годишна база, а броят на сделките се покачва двойно.

“Присъединяването към еврозоната поставя България в нова позиция на финансовата карта на Европа. Реакцията на пазара дори още в първия ден от търговията е показателна - SOFIX нарасна с 3,7% само за ден, а в следващите дни продължи със сходен темп. Това е ясен показател за дългосрочно натрупване на доверие, по-добрата пазарна инфраструктура и по-високата финансова информираност”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.