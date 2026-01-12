КЗП глоби мобилен оператор с 50 000 евро

За неправомерно спиране на услуги на изряден потребител

Комисията за защита на потребителите (КЗП) глоби мобилен оператор за нелоялна търговска практика, след като клиент е останал без достъп до телевизионна и интернет услуга, въпреки че е бил изряден платец по договорите си, съобщиха от Комисията.

Проверката е започнала след подадена жалба от потребител, който сигнализирал, че услугите му са били спрени, въпреки редовното плащане на всички дължими суми. Установено е, че операторът е ограничил достъпа до услугите с цел да принуди потребителя да плати спорно задължение по отделен договор за мобилни услуги.

КЗП определя подобни действия като нелоялна и агресивна търговска практика, която нарушава законодателството и заповед на Комисията, забраняваща спиране на услуги без правно основание. Нарушението е извършено повторно, засяга основни потребителски права и подкопава доверието в пазара на електронни съобщителни услуги. Затова на търговеца е наложена глоба от 50 000 евро.

От Комисията напомнят на всички оператори, че не могат да ограничават достъпа до платени услуги с цел събиране на спорни или неоспорени вземания по други договори. Потребителите, засегнати от подобни практики, могат да подават сигнали и жалби към КЗП чрез официалните канали на институцията.