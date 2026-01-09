Турция затяга контрола: защо спира продажбите на злато в брой

Въвежда национална система за проследяване, за да ограничи контрабандата

Турция ще въведе национална система за проследяване на благородни метали от април, която ще изисква цялото злато, продавано в страната, да бъде сертифицирано по бандерол и напълно проследимо, като по този начин ефективно ще сложи край на транзакциите в брой в търговията със злато. Властите казват, че мярката има за цел да се бори с широко разпространената контрабанда на злато и фалшивите продукти, които се увеличиха под въздействието на ограниченията за внос, пише PA Turkey.

Турция ще премахне постепенно транзакциите със злато, базирани на пари в брой, считано от април, като част от нова регулаторна рамка, предназначена за борба с контрабандата на злато, фалшивите продукти и нерегистрираната търговия, съобщиха представители на индустрията.

Турският монетен двор (Darphane), който работи под ръководството на Министерството на финансите и финансите, ще стартира Системата за проследяване на благородни метали (KMTS), изискваща всички златни продукти, продавани в Турция, да носят официален бандерол и сериен номер.

Съгласно новата система продажбите на злато от бижутери ще бъдат разрешени само чрез банков превод, дебитна или кредитна карта, като плащанията ще се извършват през банковата система. Транзакциите в брой вече няма да бъдат разрешени.

След като KMTS заработи, на бижутерите ще бъде забранено да приемат пари в брой при продажба на злато. Всички транзакции ще се записват дигитално, с цел предотвратяване на неформалната търговия и елиминиране на фалшивото злато от обращение.

Банките също ще изискват официална документация за транзакции, обезпечени със злато, включително случаи, при които клиентите използват златни спестявания за закупуване на имоти. Без доказателство за произход такива транзакции ще бъдат отхвърлени.

Мярката е насочена срещу широко разпространената контрабанда на злато

Реформата идва на фона на нарастваща загриженост в бижутерския сектор относно необузданата контрабанда на злато, която според представители на индустрията се е увеличила поради квотите за внос.

Износителите изчисляват, че незаконният приток на злато е до три пъти по-голям от обема на официалния внос. Според данни на сектора, ако Турция официално внася около 8 тона злато на месец, допълнителни 20-25 тона може да влизат в страната нелегално.

Представители на индустрията предупреждават, че квотата за внос на злато е нанесла сериозни щети на местното производство.