Петролът тръгна нагоре: страхове за доставките от Венецуела и Иран

Глобалните запаси се увеличават

Цените на петрола се повишиха за втори ден в петък, което е третото им седмично покачване, поради несигурността относно бъдещето на доставките от Венецуела и тъй като вълненията от Иран увеличават опасенията относно добива там, съобщава Reuters.

Фючърсите на Brent поскъпнаха с 40 цента, или 0,7%, до 62,39 долара за барел в 04:00 GMT, докато американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 35 цента, или 0,6%, до 58,11 долара.

И двете бенчмаркови цени се повишиха с повече от 3% в четвъртък, след два поредни дни на спад, а Brent се очаква да се покачи с 2,7% за седмицата, докато WTI е спечелил 1,4% за седмицата.

Цените се повишиха след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро

от президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица и твърденията му, че САЩ ще контролират петролния сектор на южноамериканската страна.

Гражданските вълнения в големия близкоизточен производител Иран и опасенията относно разпространението на войната между Русия и Украйна, насочена към руския петролен износ, също увеличиха опасенията за доставките.

„Скокът на цените се дължи главно на твърдението на Тръмп да контролира износа на петрол от Венецуела, което може да доведе до увеличение на цените от преди това намалени продажби“, каза Тина Тенг, пазарен стратег в Moomoo ANZ.

Тръмп поиска Венецуела да предостави на САЩ пълен достъп до петролния си сектор само дни след като залови Мадуро в събота. Американски служители заявиха, че Вашингтон ще контролира продажбите и приходите от петрол на страната за неопределено време.