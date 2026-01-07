Инфлацията в еврозоната се връща към целта на ЕЦБ

Още по темата: ЕЦБ остави лихвите без промяна 31.10.2025 07:28

Основният ценови натиск също отслабна

Инфлацията в еврозоната се върна към целта на Европейската централна банка от 2% през декември, което успокои политиците, тъй като ценовият натиск продължава да отслабва.

Инфлацията в еврозоната спадна до 2% през декември, като достигна целта на Европейската централна банка за ценова стабилност и засили признаците, че рязкото покачване на цените, наблюдавано през последните години, продължава да отслабва, пише Euronews.

Предварителните оценки, публикувани от Евростат в сряда, показват, че годишният темп на растеж на потребителските цени е спаднал от 2,1% през ноември до 2,0% през декември, в съответствие с пазарните очаквания.

Основният ценови натиск също отслабна. Основната инфлация, която изключва колебливите компоненти на храните и енергията и се следи отблизо от политиците, спадна до 2,3% на годишна база от 2,4% през ноември, което е най-ниското ниво от август.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,2% през декември, възстановявайки се от спада от 0,3% през предходния месец.

Разбивката на инфлацията показва позната тенденция. Услугите продължават да отбелязват най-силен годишен ръст от 3,4%, въпреки че той е малко по-нисък от този през ноември.

Инфлацията на храните, алкохола и тютюна се е повишила до 2,6%, докато цените на неенергийните промишлени стоки са се повишили само с 0,4%.

Цените на енергията остават твърдо в отрицателна територия, като спадат с 1,9% в сравнение с година по-рано, което е ключов фактор за по-широкото забавяне на общата инфлация.