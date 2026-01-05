10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери

10 млн. евро на седмица губи транспортния бранш заради блокадите на гръцките фермери. Това обясни в ефира на БНТ Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България.

Повече от месец продължават протестите и блокадите по главните пътища и гранични пунктове на фермерите в Гърция. Заради продължаващия проблем и в началото на 2026 година, голяма част от транспортните фирми у нас вече пътуват през нощта.

Въпреки множеството сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема с блокадите все още не е намерено и те се пренасят и в началото на 2026 година. По всичко изглежда след срещата вчера в Малгара край Солун, че консенсус между гръцкото правителство и протестиращите не се намира. Как всичко това влияе вече месец по-късно на транспортния бизнес у нас?

"Към момента можем да кажем, че около 10 милиона евро на седмица са преките загуби. Може би и повече, не съм много сигурен с колегите, не сме го разисквали. За момента не виждам и как ще приключи всичко това. Вчера на срещата на земеделските производители в Гърция, в Малгара беше взето решение да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението "Меркусор", така че ще продължат доста блокадите. Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение", каза Александър Стамболийски, Съюз на транспортните работници в България.