НАП, КЗП и борсите с анализ за поскъпването на храните

От 6 дни България е официално в еврозоната. Фокусът остава върху контрола на цените и изкуственото повишение на стоки и услуги.

Очаква се Координационният център към Механизма за еврото да представи информация за динамиката на цените и пазара. В него ще вземат участие представители на стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства.