Седмичната анкета на „Труд news“: Обедняване и хаос очакват българите

Анкетата на trud.bg, в която за седемдневен период участваха 2404 читатели с уникален IP адрес, очертава ясно обществените нагласи към предстоящата 2026 година.

Резултатите показват общество, което посреща новата година не с надежда, а с тревога, доминирана от икономически страхове, политическа несигурност и дълбоко недоверие към способността на институциите да осигурят стабилност.

Най-големият дял от гласувалите, 47.50 процента, очакват нов ценови скок

и допълнително обедняване. Този резултат е показателен за това, че инфлацията вече не се възприема като временен проблем, а като трайна заплаха за жизнения стандарт.

За близо половината от участниците икономическата несигурност е водещото усещане, което ще определя и следващата година, независимо от политическите обещания и уверения.

На второ място се нареждат очакванията за продължаващ политически хаос – 30.37 процента от анкетираните смятат, че 2026 година няма да донесе излизане от хроничната политическа нестабилност. Този резултат потвърждава усещането за изчерпване на политическия модел и за липса на реална перспектива за устойчиво управление. Очакването за стабилно редовно правителство споделят едва 6.20 процента от гласувалите - показателно нисък дял, който ясно говори за срив на доверието в политическата система.

Международните теми също присъстват в обществените нагласи, но остават на заден план спрямо вътрешните проблеми.

11.27 процента от участниците се надяват на край на конфликта в Украйна през 2026 година, докато 4.66 процента очакват неговото задълбочаване.

Макар и по-малък като дял, този вот показва, че войната продължава да влияе върху обществените очаквания, най-вече чрез икономическите си последици и усещането за несигурност.

Общата картина, която се очертава от анкетата, е на общество, фокусирано върху оцеляването, а не върху развитието. Надеждата за стабилност, икономически растеж и политическо успокояване остава в периферията, изместена от реалните страхове за доходите, цените и бъдещето.

