Анкета на „Труд Нюз“: Българите не вярват на машините за гласуване

В седемдневна анкета на „Труд Нюз“, в която участваха 3473 читатели с уникални IP адреси, ясно се очертава нарастващото недоверие към машинното гласуване и силното предпочитание към хартиената бюлетина. Данните показват не просто избор на технология, а дълбок обществен спор за честността, контрола и легитимността на изборния процес в България.

Почти 49 процента от анкетираните заявяват, че искат да гласуват с хартиени бюлетини, което поставя този вариант на първо място и го утвърждава като доминиращо обществено предпочитание. Значително по-малък дял - малко под 30 процента подкрепят машинното гласуване, докато над 13 процента са на мнение, че трябва да има възможност и за двата начина.

Близо 8 процента откровено заявяват, че изобщо няма да гласуват – показателен сигнал за изборна апатия и липса на доверие в системата като цяло.

Резултатите не са изолирани от обществения контекст. През последните години машинното гласуване в България е обект на постоянни спорове и съмнения. Самите машини не са държавна собственост, а принадлежат на частна фирма, което за немалка част от обществото поражда притеснения за контрола и сигурността на вота.

Допълнително недоверие създават и публично обсъжданите случаи на нередности, технически проблеми и подозрения за манипулации, които в общественото пространство често се сравняват с т.нар. „мадуровки“ – машините за гласуване, използвани във Венецуела, превърнали се в символ на спорни и непрозрачни изборни резултати.

Макар институциите да отхвърлят твърденията за системни злоупотреби, факт е, че общественото усещане за риск остава силно. Именно това обяснява защо почти половината от анкетираните предпочитат хартиената бюлетина, възприемана като по-проста, по-разбираема и по-лесна за контрол от самите граждани. За тях тя е гаранция, че вотът им не минава през „черна кутия“, а остава видим и проверим.

Анкетата на „Труд Нюз“ показва ясно, че дебатът за начина на гласуване изобщо не е приключил. Напротив - доверието в изборния процес се оказва ключовият проблем, а не самата технология. Докато съмненията около машините продължават, а държавата не убеди гражданите, че вотът им е напълно защитен, хартиената бюлетина ще остава предпочитаният избор за мнозинството българи.

