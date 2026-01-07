Медта се превръща в стратегически ресурс: ще стигне ли за всички

Още по темата: Разширяването на глобалната електропреносна мрежа стимулира нов скок в търсенето на мед 31.07.2025 12:09

Медта е жизненоважна част от сървърите

Медта е един от най-разпространените метали в света, използван в почти всичко, което е електрифицирано: смартфони, хладилници, електрически автомобили, електропреносни мрежи и много други, пише Bloomberg.

Тя е ключов материал за зелените технологии, които могат да намалят глобалните въглеродни емисии, както и за центровете за данни, които са в сърцевината на бумът на изкуствения интелект. Но докато търсенето на мед нараства, далеч не е сигурно, че ще има достатъчно предлагане, на фона на редица прекъсвания в производството през последните месеци и трудности при изграждането на нови мини и разширяването на съществуващите операции.

Продължаващите опасения, че президентът Доналд Тръмп ще наложи мита върху рафинираните продукти, също допринесоха за натрупването на запаси в САЩ, което изчерпа запасите на други места. В комбинация с продължаващото въздействие на прекъсванията в минното дело от Чили до Индонезия, това доведе до нови рекорди в цените на медта. Те достигнаха нови върхове над 13 000 долара за тон на Лондонската метална борса.

Какво стимулира търсенето на мед?

Краткосрочните перспективи за растеж на търсенето на мед са затъмнени от слабостта на Китай, най-големият потребител на червения метал в света. Пазарът на недвижими имоти в страната е в продължителен спад, което е намалило нуждата от медни тръби и кабели, а потребителските разходи са слаби, което се отразява на търсенето на готови продукти като електронни уреди.

Двигателите на тази тенденция включват продължаващото преминаване към по-чисти енергийни източници като слънчеви панели и вятърни турбини, нарастващото приемане на електрически превозни средства и разширяването на електропреносните мрежи. Електромобилите могат да изискват повече от три пъти повече мед от еквивалента си, задвижван с бензин или дизел, според Асоциацията за развитие на медта.

Съществува и разпространението на центрове за данни за изкуствен интелект, което едва сега започва. Медта е жизненоважна част от сървърите, охладителните системи, захранващите връзки и множеството резервни компоненти, предназначени да минимизират времето на престой. Центровете за данни с изкуствен интелект са по-плътни и енергоемки от традиционните съоръжения и могат да използват четири пъти повече мед, според TCu29, доставчик на цифрови токени, обезпечени с мед.

Ще има ли достатъчно мед?

Очаква се пазарът на мед да навлезе в дефицит на доставки през следващото десетилетие, потенциално още тази година, според оценките на BloombergNEF.

Няколко големи медни мини се сблъскаха с оперативни затруднения през 2025 г. и редица минни компании понижиха прогнозите си за производство. Само в рамките на няколко месеца сеизмичната активност предизвика наводнения в комплекса Камоа-Какула на Ivanhoe Mines Ltd. в Демократична република Конго и смъртоносно срутване на тунел в мината Ел Тениенте на Codelco в Чили. В Индонезия медната мина Грасберг на Freeport-McMoRan Inc. - втората по големина в света - беше засегната от смъртоносно кално свлачище.