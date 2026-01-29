Петролът поскъпна с над 5% след заплахите на Тръмп към Иран

Котировките на петрола се повишиха с над 5 процента днес, достигайки най-високото ниво от август, подкрепени от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран - голям производител на петрол и страна, граничеща с Ормузкия проток, през който преминават около 20 процента от световното петролно производство, предаде БТА.

Около 16:45 часа българско време цената на барел американски петрол West Texas Intermediate с доставка през март нарасна с 5,09 на сто до 64,43 долара за барел.

След като премина 70 долара за първи път от септември, европейският референтен сорт Брент от Северно море, се котира нагоре с повиши с 5,03 на сто до 71,84 долара за барел.