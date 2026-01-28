КЕВР отряза „Булгаргаз“ за цената на газа (Обзор)

Скъпият газ на борсата в Нидерландия е накарал клиенти на дружеството да увеличат заявките си и да се възползват от по-евтиния микс

Одобряват поскъпване с около 4%

От компанията поискаха поскъпване със 7,5% от 1 февруари

Рязкото поскъпване на газа на нидерландската борса TTF стана причина ръководството на “Булгаргаз” да поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-голямо увеличение на цената на газа от първоначално заявеното.

Цената на газа от “Булгаргаз” през януари е 31,15 евро за мегаватчас, а на 12 януари дружеството поиска увеличение от 1 февруари с 3,8% до 32,34 евро за мегаватчас. Но сега компанията поиска по-голямо поскъпване на газа до 33,50 евро за мегаватчас, което представлява повишение на цената със 7,5%.

Причина за промяната е повишаването на цената на газа на нидерландската борса TTF с около 30% от началото на месеца. В средата на декември природният газ на нидерландската платформа се търгуваше за 26 евро за мегаватчас, а сега договори в сегмента “ден напред” се сключват при цени от над 41 евро за мегаватчас.

Директорът на “Булгаргаз” Веселин Синабов обясни, че по-високата цена на газа на борсите е накарала техни клиенти да увеличат заявките за газ през февруари с около 3%, или със 130 хил. мегаватчаса. Част от заявките са от топлофикационни дружества, а част - от директно присъединени промишлени предприятия. За да удовлетвори тези искания “Булгаргаз” ще ползва резерви в “Чирен”, както и от газа, който държи на съхранение в Турция по договора с турската компания “Боташ”, обясни Синабов.

Но председателят на КЕВР Пламен Младеновски беше категоричен, че Комисията за енергийно и водно регулиране няма да одобри искането за поскъпване със 7,5%, тъй като то ще се отрази на крайните потребители. Той обясни, че КЕВР няма да подкрепят повишение на цените с повече от първоначално заявеното на 12 януари. Пламен Младеновски отбеляза, че в момента миксът на продаваното от “Булгаргаз” гориво не включва газ, обвързан с TTF, затова и рязкото поскъпване там не може да бъде използвано като основание да бъде променена цената на регулирания пазар в България.

Не виждам причина заявките на торовите заводи да доведат до поскъпване на газа за домакинствата, категоричен беше председателят на КЕВР, който допълни, че така битът не може да се възползва от изгодния газ по договора с Азербайджан. “Потребителите не трябва да плащат “данък некомпетентност” на предишното ръководство”, допълни той, визирайки договора с “Боташ”. Пламен Младеновски определи количествата газ, които “Булгаргаз” съхранява в Турция, като “непродаваеми”.

Директорът на “Булгаргаз” припомни, че на регулирания пазар на газ 60% от доставките се падат на “Топлофикация - София”, която бави плащанията си. Ако нямаме “свободни клиенти”, които да плащат цена, близка до тази на регулирания пазар с пазарна добавка, това ще повлияе на финансовия поток на дружеството и то няма да може да покрива задълженията си, включително и към “Боташ”, заяви директорът на “Булгаргаз”.