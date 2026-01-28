България е №1 по ръст на продажбите на коли

Увеличението на покупките през миналата година е с над 15 на сто

Най-голям ръст има при хибридните



Данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили

Продажбите на нови автомобили в България през декември нарастват с 54,4% спрямо същия месец на предходната година, като само през декември в страната са регистрирани 4217 коли, показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили. Това поставя страната ни на първо място сред държавите от ЕС по ръст на продажбите, като делим челната позиция с Румъния, където увеличението на продажбите през декември също е с 54,4 на сто.

През декември продажбите на хибридни електрически автомобили в страната ни са нараснали над три пъти спрямо същия месец на предходната година. Увеличението на покупките на напълно електрически автомобили е със 138%, а на плъгин хибридите с 46 на сто. Продажбите на бензинови коли са нараснали с 49%, а на дизелови - с 26,5 на сто.

За цялата 2025 г. в страната са регистрирани 49 419 нови автомобила, което е ръст с 15,1% спрямо предходната година. Това ни поставя на трето място по увеличение на покупките сред страните от ЕС, като пред нас са само Литва с ръст от 39,3% и Латвия с 31,4%.

Най-предпочитаните от българите автомобили са бензиновите. През миналата година са купени 38 875 нови бензинови коли, което е увеличение с 14,4% на годишна база. Над 78% от всички продадени нови автомобили в страната са бензинови.

На второ място остават дизеловите автомобили, но при тях има спад на продажбите през миналата година с 8,6% до 5313 бройки. Единствено при дизелите има спад на продажбите.

Най-голямо увеличение има при хибридните автомобили. Продажбите им нарастват над два пъти през миналата година до 2045 бройки. Купените чисто електрически автомобили са повече - 2420 броя. Но при тях увеличението е по-малко, отколкото при хибридните - с 62 на сто. Значително по-малък е интересът към плъгин хибридни автомобили. От тях за година са продадени само 566 броя, което е увеличение с 21 на сто.

Ситуацията на пазара на автомобили в страните от ЕС е доста по-различна. Увеличението на продажбите през миналата година е само с 1,8% до 10,8 млн. броя. Общо за страните от ЕС има спад на продажбите както на бензинови автомобили (-18,7%), така и на дизели (-24,2%).

На първо място сред предпочитанията на жителите на страните от ЕС са хибридните автомобили, от които са продадени 3,73 млн. броя. Това са 34,5 на сто от всички продадени нови коли в страните от ЕС. Ръстът при продажбите на хибридни коли в ЕС е с 13,7 на сто. На второ място по предпочитания са бензиновите автомобили, от които са купени 2,88 млн. броя. На трето място са чисто електрическите коли с увеличение на продажбите от близо 30 на сто до 1,88 млн. броя. На четвърто място са плъгин хибридите с малко над 1 млн. броя и 33% увеличение на продажбите. Дизеловите автомобили остават на пето място с 960 хил. продадени броя за година.