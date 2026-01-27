Защо производителите на коняк изкореняват лозята

Производителите на скъпото бренди съкращават персонал

Лозята на коняка, разпрострени по хълмовете на югозападна Франция, обикновено са пусти през януари. След като гроздето бъде събрано всяка есен и сокът му бъде ферментиран и дестилиран, за да се произведе едноименната спиртна напитка на региона, областта влиза в зимен сън. Но тази година има места, където се наблюдава активност, като производителите изкореняват лозята – първото координирано премахване от края на 90-те години насам, тъй като индустрията се опитва да намали производството и да съживи западащия пазар, пише Bloomberg.

След години на бурно търсене на коняк, индустрията се бори с последиците, като според BNIC, търговска група на производители, доставките през миналата година са спаднали до 141 милиона бутилки, най-ниското ниво от 2009 г. насам. А потреблението ще спадне с около 2% годишно до 2029 г., прогнозира IWSR, компания за проследяване на данни.

Производителите на коняк са разтърсени от явната промяна в посока отказ от алкохола, съчетана с понижение на жизнения стандарт, което води до спад в търсенето на луксозни стоки. Тези трудности се утежняват от повишаването на митата в САЩ и Китай, които заедно представляват повече от половината от общото потребление на коняк. Взети заедно, тези фактори заплашват бизнес, оценен на 2,2 милиарда евро (2,6 милиарда долара) годишно за гигантите в дестилирането Pernod Ricard, LVMH и Rémy Cointreau, както и за десетки по-малки компании. А за Франция спадът в продажбите може бързо да се превърне в криза, тъй като според оценки на BNIC над 70 000 работни места в страната са свързани с производството на спиртни напитки.

Конякът се произвежда от ферментирал гроздов сок, който се дестилира два пъти,

за да се получи спиртна напитка, наречена eau-de-vie. Тя се съхранява в дъбови бъчви от близките гори в продължение на най-малко две години, за да развие аромат и цвят, като премиум версиите отлежават в продължение на десетилетие или повече. Производителите обикновено разполагат с достатъчно запаси, за да покрият седемгодишното търсене, но днес то достига рекордните 11 години, според BNIC.

И макар че алкохолът обикновено се подобрява с възрастта, търсенето на по-стар – и следователно по-скъп – коняк е малко вероятно да се увеличи, докато потребителите се тревожат за покачващите се цени.

„Противно на интуицията, тези премиум запаси могат да загубят стойност с времето“, казва Пиер-Ерик Перрин, партньор в Eight Advisory, финансова консултантска фирма, която работи с производители на коняк.

Спадът в продажбите е особено болезнен за Hennessy, собственост на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. Марката представлява около половината от всички доставки, което я поставя далеч пред Rémy Martin, Martell и Courvoisier, които заедно съставляват една трета от пазара. Въпреки че LVMH не разкрива цифри по марки, нейният отдел за напитки е отчел по-малко от 6% от оперативната печалба през първата половина на миналата година, спрямо 16% за същия период през 2015 г.

Hennessy се опитва да стимулира търсенето, като измисля нови коктейли с бренди. В Коняк, град с 18 500 жители в сърцето на региона, ярки рекламни табели върху варовиковия централен офис на Hennessy предлагат мохито и колада с коняк и плодове.

Въпреки че съкращенията трябва да се осъществят чрез естествено намаляване на персонала, а не чрез уволнения, служителите на Hennessy бяха разстроени, когато разбраха, че няма да получат бонус за 2025 г., който в добра година може да съставлява 20% от годишното възнаграждение. Синдикатите водят преговори с ръководството за възстановяване на поне част от парите, казва Матьо Деверс, представител на работниците в Hennessy. Спадът се влоши от решението на марката да повиши цените след пандемията от Covid-19, особено в САЩ, което беше „откъснато от реалността и се обърна срещу потребителите“, казва Деверс. Hennessy отказа да коментира.

Ситуацията не се улеснява от нарастващите търговски бариери в световен мащаб. Митата върху износа за САЩ изглежда се променят всяка седмица в зависимост от настроението на президента Доналд Тръмп. Например, той лансира идеята за 200% такса върху виното и шампанското в отговор на отхвърлянето от Франция на поканата да се присъедини към така наречения му Съвет за мир.

А производителите разчитат на помощта на правителството за смекчаване на щетите от търговския спор с Китай. През 2024 г. страната наложи тежки такси върху брендито – по-голямата част от което беше коняк – и изтегли напитката от безмитни магазини, след като Европейският съюз обяви високи данъци върху китайските електромобили. Според данни на китайските митници, през 2025 г. вносът на бренди в Китай е спаднал с почти 40% до 22 милиона литра.