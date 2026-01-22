Турция готви енергийно споразумение с „Шеврон“ и разширява сондажите в Черно море

Турция подготвя подписването на енергийно споразумение с американския петролен гигант „Шеврон“ (Chevron) още през февруари. Новината съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в интервю за телевизия „А Пара“, цитирано от „Тюркийе тудей“.

Планираното партньорство идва на фона на разширяващите се проучвания на Анкара в Черно море, където през тази година предстои започването на шест нови сондажа. По думите на Байрактар основната цел на Турция е да открива и развива собствени енергийни ресурси, като страната си поставя за задача да удвои производството си още през настоящата година.

Министърът уточни, че местата за новите сондажи са определени въз основа на геоложки анализи и сеизмични проучвания. Оценките за евентуалните резерви обаче ще бъдат оповестени едва след приключване на сондажните дейности.

Байрактар подчерта и необходимостта от допълнителен капацитет за бъдещи проучвания, като посочи Централното и Източното Черноморие като райони с потенциал. В тази връзка сондажният кораб „Йълдъръм“ е бил пренасочен към Черно море, за да подпомогне четирите сондажни кораба, които вече оперират в региона.