Пазарите реагират: цените на медта с рязък скок

Скокът създава нова вълна на нестабилност на пазара на мед

Спот цените на медта скочиха над фючърсите с по-късна дата на Лондонската метална борса, което е знак, че търговците може би се готвят да изтеглят големи количества запаси от складовете на борсата, съобщава Bloomberg.

Медните контракти, изтичащи в сряда, се търгуваха с 64 долара премия спрямо тези, изтичащи ден по-късно, в състояние, известно като backwardation, което обикновено сигнализира за нарастващо спот търсене. Спредът Tom/next беше с малка отстъпка в понеделник, а скокът беше сред най-големите, наблюдавани в ценовите записи от 1998 г. насам.

Скокът създава нова вълна на нестабилност на пазара на мед на LME, след като по-рано този месец цените се покачиха до рекордни нива над 13 400 долара за тон. Търговците се втурнаха на пазара, тъй като мините забавиха производството си, а скокът в доставките за САЩ изчерпа запасите от мед на други места, докато много инвеститори залагат на скок в търсенето, за да захранват разрастващата се индустрия за изкуствен интелект.

Спредът Tom/next се следи отблизо като индекс на търсенето на метал в мрежата от складове на LME, която подкрепя търговията с нейните бенчмарк фючърсни контракти. Повишението дойде преди изтичането на основните януарски контракти на LME в сряда, като спредът Tom/next предостави последна възможност за търговия с тези позиции.

Данните от LME показват, че към четвъртък имаше три отделни субекта с дълги позиции, равни на най-малко 30% от общата стойност на неизпълнените януарски контракти, и ако се задържат до изтичането на срока, позициите ще им дадат право на повече от 160 000 тона мед — повече от количеството, което е на разположение в мрежата от складове на LME.

Притежателите на къси позиции, от друга страна, ще трябва да доставят мед, за да уредят всички договори, държани до изтичане на срока, а скокът в спреда Tom/next ги излага на големи загуби, ако вместо това решат да ги прехвърлят напред.

Спредът Tom/next често се превръща в backwardation в навечерието на изтичането на месечните договори, но по-дългосрочните спредове също сигнализират за по-структурни ограничения на предлагането в по-широката медна индустрия, като backwardation се наблюдава в повечето месечни спредове до края на 2028 г. Много анализатори и търговци очакват пазарът да бъде в дълбок дефицит до тогава, в тенденция, която може да изчерпи глобалните запаси и да доведе до рязко повишение на цените.

Глобалните запаси засега са на достатъчни нива, но голяма част от тях се съхраняват в складове в САЩ, след като търговците изпратиха рекордни количества там в очакване на митата. Тази уникална възможност за търговия беше подхранена от скока в цените на медта на борсата Comex в Ню Йорк, но неотдавнашният скок в спот цените на LME доведе до търговия с фючърси в САЩ с отстъпка.

Запасите от мед на LME се увеличиха с 8875 тона до 156 300 тона във вторник, благодарение на доставките в складовете в Азия и малкия приток в Ню Орлиънс. Сътресенията в ценовите спредове оказаха слабо влияние върху тримесечния контракт на LME, като цените спаднаха с 1,4%, след като натискът на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия предизвика широко разпродаване на фондовите пазари.