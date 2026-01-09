Пазарите на метали във възход: медта към четвърта печеливша седмица

Още по темата: Медта се превръща в стратегически ресурс: ще стигне ли за всички 07.01.2026 13:01

Цените на базовите метали, включително медта и алуминия, се повишиха, продължавайки мощното рали за сектора поради опасения относно свиване на доставките, както и нарастващия ентусиазъм на инвеститорите за суровини, съобщава Bloomberg.

Медта, алуминият и никелът се покачиха с повече от 1%, като червеният метал се върна към рекордно ниво по-рано тази седмица. Goldman Sachs Group Inc. повиши прогнозата си за медта за първото полугодие до 12 750 долара за тон, като добави, че цените са на път да се понижат през втората половина на годината.

Базовите метали – както се проследява от индекса LMEX на основните шест метала, търгувани в Лондон – са на път към четвърто поредно седмично покачване, най-дългата печеливша серия от август. Медта е на път към четвърто поредно седмично покачване, тъй като опасенията, че Вашингтон ще наложи вносна такса, привлякоха метала в САЩ, затягайки условията другаде.

„Притокът на инвеститори добави премия за недостиг към медта на фона на ниските запаси извън САЩ, тъй като очакването за американски тарифи върху медта привлече метала в САЩ“, казаха анализаторите на Goldman в бележка. Въпреки това не се очаква цените над 13 000 долара да се запазят, тъй като решението за въвеждане на тарифи „вероятно ще сигнализира за края на запасите в САЩ“, казаха те.

Перспективите за металите също бяха в светлината на прожекторите, след като Rio Tinto Group заяви, че води преговори за закупуване на Glencore Plc, за да създаде най-голямата минна компания в света. Сливането би представлявало най-голямата сделка досега в индустрия, обхваната от треска за поглъщане, тъй като производителите се стремят да се натрупат в медта.

Медта се повиши с 1,1% до 12 856 долара за тон на Лондонската метална борса в 15:31 ч. в Шанхай, докато алуминият се покачи с 1%. Никелът, който скочи до 19-месечен връх в сряда, преди да се срине, тъй като търговците търсеха подробности за съкращенията на производството в водещия миннодобивен гигант Индонезия, беше на ниво от 17 410 долара за тон.