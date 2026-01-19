БНБ ще проведе днес аукцион за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн. евро

Министерството на финансите ще предложи за продажба лихвоносни съкровищни облигации със срок на погасяване две години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за днес. Това става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка.

Облигациите са от емисия BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. с падеж на 21 януари 2028 г. и ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25%.

Това ще бъде първият аукцион за пласиране на нов дълг през 2026 г. Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет у нас в момента действа т.нар. удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на вече съществуващия, до размера на годишните погашения по дълга, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 г. МФ пласира нов дълг на обща стойност около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). От тях приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха набрани на вътрешния пазар, а останалите около 7,2 млрд. евро чрез две дългови операции на международните пазари.