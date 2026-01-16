"Росатом": Нищо няма да спре АЕЦ „Аккую“ – ще заработи през 2026 г.

Директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов заяви, че руската енергийна компания ще направи всичко възможно да въведе в експлоатация турската АЕЦ „Аккую“ през тази година, предаде Анадолската агенция. Коментарът идва по повод напредъка на строежа на първата турска ядрена електроцентрала в Мерсин (Югоизточна Турция).

Според Лихачов подготовката за старта на централата продължава въпреки редица забавяния и икономически трудности. Очакваше се АЕЦ „Аккую“ да бъде въведена в експлоатация още през 2025 г., но доставката на оборудване от „Сименс“ и други инвестиционни препятствия забавиха проекта.

„Най-тежкият натиск дойде, когато „Сименс“ не изпрати необходимото оборудване и платежната система практически се сринала. Въпреки това не спряхме нито за миг. Оттук нататък ще направим всичко възможно, за да внедрим атомната енергия в Турция през тази година“, подчерта Лихачов.

Той допълни, че XXI век е век на технологиите и електричеството, а развитието на атомната енергия е ключово за производството на електричество на достъпни цени.