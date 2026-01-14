Bitcoin се покачва до двумесечен връх

Още по темата: Цената на биткойн достигна рекордно високо ниво 14.08.2025 07:17

Bitcoin отбеляза спад от над 6% за 2025 г.

Bitcoin достигна двумесечен връх, продължавайки предпазливото си покачване през януари, тъй като геополитическата несигурност повишава привлекателността му, съобщава Bloomberg. Токенът показа признаци за потенциален пробив през януари, а търговците сега виждат потенциал за укрепване на позициите му спрямо конкурентни класове активи.

Търговците считат настоящата макроикономическа обстановка за положителна за Bitcoin, като посочват фактори като рязък шорт сквиз на пазарите на деривати на Bitcoin и геополитически напрежения.Оригиналният дигитален актив се повиши с 2,4% до 96 348 долара в сряда сутринта в Сингапур, което е най-високото му ниво за деня от 16 ноември. Ether, вторият по големина токен, се повиши с 5,1%.

Bitcoin отбеляза спад от над 6% за 2025 г., след като приключи годината в затишие, търгувайки се в тесен диапазон и оставайки до голяма степен незаинтересован от ралитата на акциите и ценните метали. Но токенът показа признаци за потенциален пробив през януари и търговците сега виждат потенциал за неговото изпреварване на конкурентни класове активи.

„В средносрочен план мисля, че инвеститорите ще заделят повече средства за Bitcoin, за да наваксат златото, а другите рискови активи се представят отлично“, каза Джъстин д'Анетан, ръководител на отдела за проучвания в Arctic Digital.

Той посочи доклад от вторник, който показва, че основната инфлация в САЩ е нараснала по-малко от очакваното, което е благоприятно за токена, както и напрежението около Федералния резерв на САЩ, който по-рано тази седмица получи призовки от Министерството на правосъдието. Епизодът с Фед подчертава „стойността на сигурно убежище и твърди активи“ спрямо американския долар, каза д'Анетан.

„Като цяло, трейдърите считат настоящата макроикономическа обстановка за положителна за Bitcoin”, каза Джошуа Лим, глобален съруководител на пазарите в FalconX.

Напрежението във Венецуела, безредиците в Иран, дебатът за независимостта на Федералния резерв и решението на MSCI да отложи плана си да извади компании с голямо присъствие в криптовалутите, като Strategy Inc., от основните индекси, представляват „постоянен поток от положителни макроикономически събития“ за Bitcoin, каза той.