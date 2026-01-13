Цената на алуминия достигна рекордно високо ниво

Калаят удължи скока поради тревогата за предлагането

Алуминият се търгуваше близо до най-високото си ниво от началото на 2022 г., а калаят удължи бурното си рали, тъй като очакванията за по-ограничени глобални доставки подхраниха бичия нагласа на пазарите на метали, съобщава Bloomberg.

Повечето метали, с изключение на медта, се повишиха във вторник в Лондон, след силните печалби в предишната сесия. Алуминият се приближи с по-малко от 50 цента на тон от максимума си от 3200 долара на тон, достигнат в понеделник, докато калаят се повиши за трети ден и сега е с почти 20% нагоре от началото на годината.

Базовите метали направиха мощен старт на 2026 г.

- надграждайки силното си представяне миналата година - главно поради очакванията, че предлагането ще се затрудни да се справи с търсенето, тъй като Федералният резерв продължава да намалява лихвените проценти. Бумът на изкуствения интелект също стимулира ентусиазма към металите, необходими за центрове за данни, електрически мрежи и електроника, особено медта, докато спекулативните покупки в Китай също подпомогнаха ралито.

Калаят се открои на Лондонската метална борса от началото на годината, като достигна рекордно високо ниво от над 51 000 долара за тон, след като цената му скочи с почти 40% през 2025 г. Военни мерки срещу миньорите във втория по големина производител Индонезия ограничиха доставките миналата година и индустрията чака да види как ще се развие износът през следващите месеци.