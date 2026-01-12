БАКБ купи 100% от акциите на „Токуда банк“

Сделката окончателно е финализирана

“Българо-американска кредитна банка” АД придоби 100% от акциите на “Токуда банк” ЕАД, обявиха от БАКБ. На 12 януари 2026 г. е сключен договор за покупко-продажба на акциите от капитала на “Токуда Банк” между “Българо-американска кредитна банка” и продавача “Токушукай Инкорпорейтид” (“Tokushukai Incorporated”), Япония.

БАКБ е придобила 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на “Токуда Банк”. Сделката е финализирана след получаване на необходимите предварителни одобрения от регулаторите БНБ и Комисията за защита на конкуренцията и във връзка с оповестеното намерение на БАКБ за придобиване на акциите от капитала на “Токуда Банк”. Финансирането на придобиването е с изцяло собствени на БАКБ средства с произход от упражняваната банкова дейност.

БАКБ е заявила намерението си за преобразуване чрез вливане на придобитата “Токуда Банк”, след получаване на необходимите регулаторни одобрения, което ще доведе до увеличение на активите на БАКБ и повишаване на ефективността на банката. В резултат на това БАКБ ще предложи на клиентите на обединената кредитна институция още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да прилага добрите практики на социално-отговорна българска кредитна институция.