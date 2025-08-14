Цената на биткойн достигна рекордно високо ниво

Криптовалутата за кратко надхвърли 124 500 долара

Цената на биткойн актуализира историческия си максимум, надхвърляйки 123,3 хиляди долара, според данни от платформата Binance.

Криптовалутата за кратко надхвърли 124 500 долара, надминавайки предишния си рекорд от юли, преди да се отдръпне леко. Покачването идва на фона на силно представяне на индексите S&P 500 и Nasdaq, които тази седмица отчетоха нови върхове, пише AFP.

Според анализатори, стойността на биткойна е подкрепена от промени в регулациите, въведени от президента Доналд Тръмп, дългогодишен поддръжник на криптосектора, както и от активността на големите притежатели на криптовалута, известни като „китове“.

Биткойн е децентрализирана система от едноименната криптовалута, базирана на блокчейн технология, която може да бъде „добита“ (издадена) от всеки потребител - участник в системата. За целта е необходимо да се създадат нови блокове на системата.