Мартин Вискара стана четвъртият бивш президент на Перу зад решетките

Бившият перуански президент Мартин Вискара е задържан под стража по обвинения в корупция, с което броят на затворените бивши лидери в страната достигна четирима, пише Financial Times.

Обвиненията в корупция срещу Вискара, който управляваше Перу от 2018 до 2020 г., предшестват неговото президентство и са свързани със строителството на обществени съоръжения по време на предишния му мандат като губернатор на Мокегуа, южна провинция. Прокуратурата поиска до 15 години затвор.

Съдия Хорхе Чавес наложи петмесечен предварителен арест на Вискара на заседание в сряда в Лима, позовавайки се на „риск от бягство, основан на липса на работа и семейни връзки, съмнително поведение и възможността за налагане на присъда“.

Вискара, който присъства на изслушването, отрече обвиненията, наричайки ги политически мотивирани. Адвокатът му заяви, че ще обжалва мярката за неотклонение „задържане под стража“. Той беше незабавно задържан под стража.

Задържането на Вискара следва задържането на други бивши президенти на Перу Педро Кастило , Алехандро Толедо и Оланта Хумала.

Той може да се присъедини към тях в специално построен затвор в покрайнините на Лима, където покойният бивш президент Алберто Фухимори, осъден на 25 години за корупция и нарушения на човешките права по време на десетгодишния си мандат, е бил първият затворник.

Фухимори почина през септември 2024 г., по-малко от година след като беше освободен от затвора по хуманитарни медицински причини.

Вискара беше избран за вицепрезидент през 2016 г. при управлението на Педро Пабло Кучински. Две години по-късно той пое президентския пост, след като Кучински, бивш банкер от Уолстрийт, склонен към пазарните промени, подаде оставка на фона на процедура по импийчмънт.

Вискара, умерен центрист, беше импийчмънт през 2020 г., което предизвика политическа криза , довела до смяната на шест президента в южноамериканския цикъл на износ на мед и плодове от 2018 г. насам. Той остава сравнително популярен и планираше да се кандидатира на избори догодина, въпреки че му беше забранено да заема публична длъжност от Конгреса през 2021 г.

Настоящият президент на Перу Дина Болуарте пое поста от радикалния левичар Кастийо през декември 2022 г., след като последният беше импийчмънт и арестуван по обвинения в опит за преврат и разпореждане за закриване на конгреса. Както Болуарте, така и конгресът са изключително непопулярни , като рейтингите на одобрение постоянно са под 5%.