Пакистан обяви, че създава военни сили за надзор на ракетите

Ракетните войски ще бъдат оборудвани с най-новите оръжия

Пакистан създаде ракетни войски, които ще подобрят бойните възможности на въоръжените сили във война без използване на оръжия за масово унищожение. Това каза премиерът на Ислямската република Шахбаз Шариф, цитиран от Reuters.

„Ракетните войски ще бъдат оборудвани с най-новите оръжия и ще бъдат важен етап в укрепването на бойните способности на армията“, каза още Шариф.

Източник от пакистанската армия, пожелал анонимност, заяви пред агенцията, командването на ракетните войски ще осъществява разполагането и използването им във военни конфликти, в които не се използват ядрени оръжия.

Пакистан обяви създаването на нов клон на въоръжените сили на фона на военното напрежение с Индия. То продължава след терористичната атака на 22 април в Пахалгам, в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, при която бяха убити 26 души. В нощта на 7 май индийските въоръжени сили започнаха операция „Синдур“, като удариха девет свързани с терористи цели в Пакистан и контролирания от Пакистан Кашмир. Пакистан отвърна на удара. На 10 май двете страни се споразумяха за прекратяване на огъня.