Риск от ядрена радиация: Стоманена конструкция над Чернобилската електроцентрала е сериозно повредена от дронове

Международната агенция за атомна енергия на ООН (МААЕ) заяви, че масивната стоманена конструкция, построена за предотвратяване на радиоактивни изтичания в атомната електроцентрала в Чернобил в Украйна, е била повредена при атака с дрон, съобщава Newsweek.

Атаката се случи през февруари и вече не изпълнява напълно основната си функция за безопасност.

МААЕ заяви, че нейните експерти са завършили оценка миналата седмица, потвърждавайки, че гигантската стоманена арка, инсталирана за ограничаване на замърсяването на мястото на бедствието от 1986 г., е претърпяла повреди по външната си обвивка и е била обхваната от пожар след атаката.

Агенцията заяви, че макар да са били извършени ограничени временни ремонти на покрива, конструкцията сега се нуждае от обширна реставрация, за да се гарантира ядрената безопасност.

Щетите означават, че щитът „вече не може да изпълнява основната си роля за безопасност“, се казва в доклада на МААЕ, според Anadolu.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси подчерта, че агенцията, която поддържа постоянен екип в Чернобил, ще продължи да подкрепя усилията за възстановяване на пълната ядрена безопасност и сигурност.

„МААЕ, която има постоянен екип на място, ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи усилията за пълно възстановяване на ядрената безопасност и сигурност в съоръжението в Чернобил“, каза Гроси.

В изявлението се подчертават и продължаващите опасения относно Запорожката атомна електроцентрала, която е под руски контрол от март 2022 г.

Съоръжението временно загуби цялото си външно захранване за 11-ти път от началото на конфликта, след военни действия през нощта.

Прекъсването на електрозахранването продължи 30 минути, преди централата да бъде отново свързана към електропровод 330 kV. Главният електропровод 750 kV обаче остава извън мрежата.

Гроси заяви, че прекъсванията в електропреносната мрежа на Украйна са принудили действащите атомни електроцентрали на страната да намалят производството си, като повтори призивите за сдържаност, за да се избегне ядрена авария на фона на продължаващите военни действия.

Той предупреди, че повтарящите се прекъсвания на електрозахранването в ядрените обекти представляват „неприемливи рискове“ и призова всички страни да защитят съоръженията и околната инфраструктура.