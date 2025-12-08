ПРЕДИ МИНУТИ! Силно земетресение удари Турция

Силно земетресение удари Югозападна Турция. Епицентърът е на 8 км североизточно от Анталия. Трусът е регистриран в 12:21 часа българско време.

Земетресението е с магнитуд 5,3, съобщават от Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Дълбочината му е 84 км.

Трусът е предизвикал краткотрайна паника в града и е усетен силно в много райони. Жители на града са споделили в социалните мрежи, че трусът е бил силен, пише Manset Haber.

Към момента няма официална информация за нанесени щети или пострадали хора в района на Анталия и околните населени места. Властите извършват проверки за евентуални последици от силния трус.