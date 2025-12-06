Очаква се ракетата да бъде разработена от съвместната фирма BrahMos

След пристигането на руския президент Владимир Путин в Индия за първото му държавно посещение от избухването на пълномащабна война в Украйна, беше потвърдено, че ще продължат преговорите за редица големи сделки в областта на отбраната. Те включват по-нататъшна модернизация на изтребителя Су-30МКИ, който е гръбнакът на индийския боен флот, и разработването на неопределени нови типове ракети за въздушно изстрелване. Потвърждението на разговорите по тези въпроси подхрани спекулациите, че може да се продължи с разработването на нов тип ракета за Су-30МКИ, а именно ракета „въздух-въздух“ с много голям обсег и особено дълъг обсег на поразяване от 500 километра.

Очаква се ракетата да бъде разработена от съвместната фирма BrahMos, която е разработила крилата ракета BrahMos, разположена в Индия от армията, флота и военновъздушните сили и наскоро беше изпитана в бой по време на операции срещу Пакистан през май с благоприятни резултати, пише Military Watch Magazine.

В продължение на десетилетия Русия е водеща в света в разработването на ракети „въздух-въздух“

с много голям обсег. Р-37М, разработена за прехващача МиГ-31БМ, е интегрирана в изтребителите Су-35 и Су-57. Миниатюризирана версия на ракетата в момента се разработва по програмата „Изделие 810“ и ще се побере в основните отсеци за оръжие на Су-57. Съобщава се, че Р-37М е била широко използвана в бойни действия срещу украински цели от 2022 г. с голям успех и може да се похвали с обсег на поразяване от 400 километра, което е над два пъти повече от 160-километровия обсег на AIM-120D, с който са въоръжени най-модерните изтребители на НАТО, както и с много голяма бойна глава от 60 килограма.

Индийските изтребители в момента са значително по-малко конкурентни по отношение на въоръжението си „въздух-въздух“, не само от радарно насочваната ракета PL-15, разположена от китайски и пакистански изтребители, но и от по-новата китайска PL-16, както и от много по-големия китайски еквивалент на R-37M - PL-17 , който има обсег на поразяване от около 500 километра и се носи предимно от изтребителя J-16. Въпреки това Индия получи много голям обсег на противовъздушна борба с доставката на С-400 и нейната ракета земя-въздух 40N6 , която беше използвана за неутрализиране на ценен пакистански спомагателен самолет на разстояние над 300 километра, дълбоко във въздушното пространство на страната, по време на бойни действия през май. Индийското министерство на отбраната оттогава предприе стъпки за разширяване на поръчките за ракетата и за системите С-400. Разполагането на подобно голямо оръжие от изтребители обаче би осигурило допълнителна възможност за поразяване на голям обсег с по-голяма гъвкавост, характерна за оръжията, изстрелвани от въздуха.