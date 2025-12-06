Близо 900 жертви и над 500 в неизвестност след наводненията в Индонезия

Още по темата: Силно земетресение разтърси Индонезия 20.11.2025 10:24

Борят на жертвите на наводненията и свлачищата на остров Суматра е достигнал 883, а около 520 души се водят изчезнали, предаде ДПА, позовавайки се на официално изявление на Индонезийската служба за борба с бедствията.

Службата посочи, че тези данни отразяват ситуацията в три провинции - Ачех, Северна Суматра и Западна Суматра, които са засегнати от продължаващите от дни интензивни валежи.

Ранените при свлачищата са най-малко 4200, като 3500 от тях са жители на села, разположени върху стръмни терени.

Най-голям е броят на жертвите в провинция Ачех – 345, а 174 са в неизвестност.

Властите в Северна Суматра потвърдиха смъртта на 312 души, а 133 се водят изчезнали. Западна Суматра съобщи за 226 загинали и 213 изчезнали.

Служба за борба с бедствията предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като спасителните екипи все още не са достигнали някои изолирани райони. Работата на спасителите е затруднена заради разрушени мостове и блокирани пътища. В някои селища дни наред няма електричество, чиста вода и достъп до телекомуникационни услуги.

Екологични организации свързват мащаба на разрушенията с бързото обезлесяване и застрояването на хълмовете в някои части на Суматра. Индонезия често бива засегната от наводнения и свлачища по време на мусонния сезон. Според експерти обаче климатичните промени допринасят за по-екстремни метеорологични явления в целия регион.