Новозеландската полиция откри и конфискува погълнат медальон с яйце на Фаберже

Новозеландската полиция е открила висулка с яйце на Фаберже от мъж, който я е глътнал преди шест дни в бижутерски магазин Partridge Jewelers в Окланд, съобщава The Guardian.

Шест дни след инцидента, доказателства за кражбата се появиха без медицинска намеса. Медальонът „Изненада с яйце октопод“ на 007 Special Edition струва приблизително 19 000 долара.

Според служител на реда, новозеландската полиция е прекарала шест дни в отблизо наблюдение на всяко посещение на тоалетната на заподозрения. Вечерта на 4 декември бижутата са били изхвърлени по естествен път. Снимка, предоставена от полицията, показва ръка с ръкавица, държаща открития медальон с дълга златна верижка и непокътнат етикет с цена. Бижутата и заподозреният в кражбата им ще останат в ареста, се казва в изявлението.

Този медальон с яйце Фаберже е лимитирано издание от 50 броя и е вдъхновен от 13-ия филм за Джеймс Бонд, „Октопод“ (1983).

Заподозреният трябва да се яви в Окръжния съд на Окланд на 8 декември. На първото си изслушване на 29 ноември той пледира невинен за кражба.

Според уебсайта на магазина, висулката във формата на яйце с височина 8,4 см е изработена от 18-каратово злато и е боядисана със зелен емайл. Инкрустирана е със 183 диаманта и два сапфира. Вътре в яйцето е изобразен златен октопод с черни диамантени очи, украсен с бели диамантени вендузи.