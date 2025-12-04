Тюлен нахлу в бар в Нова Зеландия и отказа да си тръгне без лакомство

Животното е било пуснато на безопасния остров Заешки остров

Малко тюленче стана неочакван гост в новозеландския бар Sprig + Fern The Meadows. Тюленът се промъкнал под съдомиялната машина и отказал да си тръгне без лакомство, съобщава Associated Press.

Персоналът, воден от съсобственичката Бела Еванс, се опитал да примами животното, което първоначално сбъркали с куче. В крайна сметка успели само с помощта на сьомга. Гостът бил поставен в клетка.

Хелън Оутли, говорител на Департамента за опазване на природата, съобщи, че животното е било пуснато на безопасния остров Заешки остров. Тя обясни, че подобни „пътешествия“ до необичайни места са нормално поведение за младите тюлени.

Успешните програми за опазване на природата в Нова Зеландия са довели до нарастване на популациите на тюлени и морски лъвове, което ги е доближило до хората повече от преди.

Еванс, която притежава кръчмата заедно с партньора си от само няколко месеца, каза, че бебето тюлен е първият непокорен клиент, когото е трябвало да изгони. Но тя добави, че животното, наречено Фърн от персонала, е добре дошло отново.