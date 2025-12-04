Мадуро: Разговорът с Тръмп беше приятелски

Още по темата: Мадуро: САЩ започнаха кампания за дискредитиране на Венецуела 13.11.2025 07:32

Да живее диалогът, дипломацията и мирът

Венецуелският президент Николас Мадуро съобщи за телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е проведен в уважителен и приятелски тон и е улеснил диалога между двете страни.

„Получих телефонно обаждане и разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мога да кажа, че разговорът беше уважителен, дори приятелски“, каза Мадуро по Venezolana de Televisión.

Той подчерта, че естеството на телефонния разговор демонстрира „стъпки към уважителен диалог между двете страни“.

Венецуелският лидер заяви, че „не харесва дипломацията с микрофона и важните неща трябва да останат в тайна, докато не станат реалност“. Той приветства дипломатическия диалог със Съединените щати и отбеляза желанието на Венецуела за мир.

„Да живее диалогът, дипломацията и мирът!“, каза Мадуро на английски.