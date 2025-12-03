Путин остава непреклонен по три части от мирната инициатива на Вашингтон

Още по темата: Москва: Франция работи по планове за пряка намеса във войната в Украйна 03.12.2025 09:18

Ако Тръмп наистина го притисне, Путин ще се съгласи да прекрати военните действия

Руският президент Владимир Путин се срещна със специалният пратеник на американският президент Доналд Тръмп, натоварен с преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна, за „конструктивна“ петчасова среща във вторник, но предстои още много работа, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, във видео, публикувано онлайн от Кремъл, пише NBC News.

Киев и неговите съюзници гледат с подозрение на Уиткоф, човекът, когото Вашингтон изпрати да преговаря с Путин тази седмица, след като изтекла телефонна разговор подсказа, че той съветва Москва как да се справя с Тръмп, според транскрипт, публикуван от Bloomberg News.

Трите стълба

Путин никога не е крил своите твърди искания. Той се стреми да завземе цялата източна индустриална област на Украйна, Донбас, която включва оспорваната област Донецк и контролираната от Русия Луганск. (Русия контролира около една пета от територията на Украйна.) Той също така призовава Украйна да бъде „демилитаризирана“, което по същество я прави беззащитна, и окончателното мирно споразумение да бъде признато в международното право.

„Има три стълба, по които няма да правим компромиси“, заяви руски официален представител, запознат с въпроса, пожелал анонимност. „Единият е територията на Донбас. Вторият е ограничението на въоръжените сили на Украйна. Третият е признаването на територията от Америка и Европа.“

Москва е готова да прояви гъвкавост по някои второстепенни въпроси, заяви официалният представител тази седмица, като например стотиците милиарди руски активи, замразени в Европа в началото на войната. Украйна и нейните европейски съюзници призоваха средствата да бъдат използвани за стимулиране на разбитата икономика на Украйна.

Мирният план на Тръмп предвижда около една трета от замразените активи, или 100 милиарда долара, да бъдат инвестирани в усилията на САЩ за възстановяване на Украйна. Според първоначалния изтекъл 28-точен план, САЩ ще получат 50% от печалбите от предприятието. Не са оповестени конкретни подробности за плана, който беше съкратен до 20 точки по време на неделните преговори между американски и украински официални лица във Флорида.

Абас Галиамов, руски политически анализатор и бивш речник на Путин, заяви пред NBC News, че според него Путин би могъл да е склонен на компромис.

„Ако Тръмп наистина го притисне, Путин ще се съгласи да прекрати боевете – може би с изчислението, че ще натрупа сили, бързо ще организира някаква провокация през пролетта, за да обвини украинците, и ще нанесе нов удар“, каза Галиамов. „Но Путин е малко вероятно да прекрати войната без силен натиск от страна на САЩ.”

Какво би могъл да приеме Путин?

Уиткоф и Кушнер пристигнаха в Москва след преговори с Украйна във Флорида през уикенда, които и Вашингтон, и Киев сметнаха за продуктивни, без да споделят подробности.

Путин от месеци, дори преди дипломатическата буря, предизвикана от 28-точковия план на Тръмп, даваше сигнали, че е готов да продължи да се бори.

През септември той заяви, че приветства „определена светлина в края на тунела“ вследствие на мирните усилия на Тръмп в Аляска. „Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза той тогава. „Ако не, ще трябва да решим всички предизвикателства, пред които сме изправени, с военни средства.“

Той повтори това миналата седмица, като заяви, че борбата ще спре, когато украинските войски се оттеглят от териториите, които контролират.