Ще бъдем готови да разположим сили в подкрепа на Украйна

Руската служба за външно разузнаване предупреди, че френското правителство в момента проучва начини за пряко участие в продължаващата руско-украинска война, позовавайки се на ново правителствено постановление, разрешаващо използването на частни военни компании за подпомагане на чуждестранни държавни участници, участващи във въоръжен конфликт. Агенцията твърди, че няма никаква неяснота, че тази степен е взета предвид Украйна и че присъствието на френски частни военни компании в Украйна, под прикритието на „референтни оператори“, ще се разглежда като пряка френска намеса, пише Military Watch Magazine.

Разузнавателната служба допълнително категорично намекна, че някои френски сили вече са в театъра на военните действия, отбелязвайки, че управлението на френския изтребител Mirage 2000, наскоро дарен на украинските ВВС, изисква експертиза, каквато Украйна не притежава.

Западни съветници, логистици, бойци и друг персонал играят централна и нарастваща роля във военните усилия на Украйна от началото на 2022 г., вариращи от британските кралски морски пехотинци, разположени за бойни операции на фронтовата линия, до американските подизпълнители от Forward Observations Group, подкрепящи воденото от Украйна нападение в района на Курск с бойни действия на място в Русия. Тези сили постоянно са били приоритетни за насочване, като забележителен инцидент е ракетен удар на 16 януари 2024 г., насочен към щаба на предимно френски европейски подизпълнители, причинявайки най-малко 80 жертви, 60 или повече от които са убити. Руските държавни медии съобщиха, че този персонал е „висококвалифицирани специалисти, които работят по специфични оръжейни системи, твърде сложни за средностатистическите украински наборници“, което „извежда от експлоатация някои от най-смъртоносните и далекобойни оръжия в украинския арсенал, докато не бъдат намерени повече специалисти“, които да ги заменят.

Възможността европейските държави да разгръщат мащабни сухопътни сили в Украйна получи нарастваща подкрепа от страни от целия континент от началото на 2024 г., тъй като военното положение на Украйна се влоши, като призиви за такава намеса бяха отправени от европейски лидери като естонския министър-председател Кая Калас, полския външен министър Радослав Сикорски, литовския външен министър Габриелиус Ландсбергис и финландския външен министър Елина Валтонен, наред с други.

В края на октомври командващият френските сухопътни сили генерал Пиер Шил обеща , че страната ще бъде готова да разположи сухопътни сили в Украйна през 2026 г., ако е необходимо.

„Ще бъдем готови да разположим сили в подкрепа на Украйна като част от гаранциите за сигурност, ако това е необходимо“, заяви той, добавяйки, че прогнозира, че 2026 г. „ще бъде година на коалиции“.