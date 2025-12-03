Спорният мега-курорт в Санторини отново под лупа

От 2016 г. насам, на скалите над плажа Влихада, Санторини, са разположени вила с площ от 400 кв. м

Компания търси държавно одобрение за изграждане на хотелски и туристически комплекс с 103 вили на незастроена земя до плажа Вличада в Санторини, което подновява споровете относно минали нарушения, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

През 2016 г. фирмата незаконно е пробила известните защитени геоложки формации в района, за да създаде подземен хотелски комплекс, което по-късно е потвърдено от инспектори по околната среда.

Министерството на околната среда поиска публичното обсъждане на проекта да бъде преустановено, докато не бъде завършена рамката за планиране на Санторини, което забавя, но не проваля инвестицията. Определена като стратегическа, инвестицията се осъществява чрез рамка за планиране, която позволява изключения от правилата за зониране.

Площта от 11,2 хектара, собственост на Athinaion Gi AE, вече включва четири вили, построени през 2015-16 г. „Santorini Valvis Volcanic Spa” ще включва надземни и подземни вили, частни басейни, спа център, хотелски съоръжения, винарски комплекс и паркинг.

Проучването твърди, че курортът ще зачита и подчертава вулканичния пейзаж, въпреки че критиците отбелязват предишното нарушение на компанията.