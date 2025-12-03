Шпионска афера между Киев и Москва: Британец в центъра на скандала

Британският гражданин Рос Дейвид Кътмор е арестуван в Украйна по подозрение, че е действал като руски шпионин, съобщават Пи Ей Мидия и ДПА. Според украинската прокуратура той е бил вербуван от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) и е предавал поверителна военна информация срещу заплащане.

Разследващите твърдят, че Кътмор е предоставил координати на украински подразделения, снимки от учебен полигон и данни за военнослужещи, които биха могли да бъдат използвани за тяхното идентифициране. Анализ на негови съобщения показал, че е изпълнявал и допълнителни задачи за руските служби.

Официалната информация посочва, че Кътмор е пристигнал в Украйна през януари 2024 г., за да обучава новобранци в Николаев. По-късно работил и в погранично подразделение. След напускане на инструкторската си позиция през септември 2024 г. се преместил в Одеса, където се предполага, че установил контакт с руски агент.