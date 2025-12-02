Вучич: САЩ отказват лиценз на NIS

Рафинерията в Панчево спира дейността си

Сръбският президент Александър Вучич заяви, след среща с екипи, отговорни за енергийната стабилност и сигурност на страната, че не сме получили положително решение от САЩ за лиценз за продължаване на експлоатацията на NIS и че сръбската страна е дала разрешение за затваряне на рафинерията в Панчево, съобщава белградският „Политика”.

Министърът на минното дело ще информира NIS днес, че нямаме индикации, че САЩ ще издадат лиценз за експлоатация на рафинерията в Панчево, което ще доведе до прекратяване на дейността ѝ, каза Вучич.

„Граждани на Сърбия, нямаме добри новини за вас относно напредъка по отношение на NIS. Ще ви предоставим важна информация относно мерките и какво предприема държавата Сърбия и какво ще правим в следващия период. Ние, уважаеми граждани на Сърбия, очаквахме да получим лиценз за продължаване на доставките на петрол за нашата рафинерия в Панчево от правителството на САЩ, да не говорим дали те вземат отделни решения, ще ги обединят или ще ги вземат заедно, не получихме положително решение от САЩ“, каза Вучич.

Той посочи, че е едновременно разочарован и изненадан.

„Дори не разбирам какво направиха, опитвам се да рационализирам нещата в живота и без емоции, въпреки че когато ръководиш държава и когато обичаш страната си, не можеш да го направиш без емоции, опитах се да се поставя на тяхно място и да анализирам какво точно правеха и трябва да призная, че не разбрах съвсем“, каза Вучич.

Както каза, никога няма да разбера как точно са действали в този случай.

„Но това си е тяхна работа. Трябва да приемем това за факт. Недвусмислено е, че руснаците не искат да продават и не се продават. Няма съмнение в това. Изобщо не става въпрос за пари, а за политика. И това е логично, тяхно право. Те са собствениците. Другото нещо е, че ние имаме много проблеми с това. Точно както американците не се интересуват от много друго, освен от геополитическите си интереси. Пак казвам, не става въпрос за големи пари. Засега само Сърбия страда. Дали и как ще продължи, ще видим“, каза още Вучич.

Той добави, че Сърбия е дала разрешение за затваряне на рафинерията и че не можем да заблуждаваме руските си партньори с фалшиви добри новини, защото, както каза, такива добри новини от Вашингтон няма.

Вучич коментира още, че сръбската страна е провела важни разговори с хора от Вашингтон снощи и че се надява на скорошна реакция, но че няма осезаеми доказателства, че ще има такава.

„Досега сме поемали рискове, ще поемаме рискове, казах до понеделник, ще продължим да вземаме решения ежедневно, но мисля, че целият паричен и като цяло финансов сектор на страната ни е много, много предпазлив и уплашен и че хората не искат да поемат повече рискове“, допълни Вучич.