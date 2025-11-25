Вучич: Рафинерията в Панчево е прехвърлена на по-нисък режим на работа, има още четири дни до пълното ѝ спиране

Надявахме се и очаквахме, че ще получим този лиценз вчера

Сръбският президент Александър Вучич заяви в извънредно обръщение към обществеността, че рафинерията на НИС все още не е спряна, а е преминала към по-нисък режим на работа, т.е. тиха работа, и добави, че имаме още четири дни до пълното спиране на работата на рафинерията, ако не получим лиценз от американския OFAC, пише белградският „Политика”.

„Бихме искали да ви информираме, че рафинерията на НИС е в технологичен процес на така наречената топла циркулация или, за да го преведем като един вид безшумна работа, тя все още не е затворена, все още не е спряна, но вече е в по-нисък режим на работа в сравнение с обичайния“, каза Вучич на конференция.

Както той каза, имаме още четири дни, докато рафинерията бъде напълно спряна, освен ако лицензът не бъде одобрен от OFAC на САЩ, тоест от правителството на САЩ.

„Надявахме се и очаквахме, че ще получим този лиценз вчера, но от многобройните разговори, които проведохме снощи и след полунощ, разбрахме, че сръбското време е с шест часа назад на Източното крайбрежие в Съединените щати, в разговори с различни американски партньори, че все още има неща, които те искат да чуят, видят, получат, за да могат да обмислят и евентуално да вземат положително решение за предоставяне на оперативен лиценз за следващия период от 45 или 60 дни“, добави още Вучич.

Той каза, че се обръща към обществеността днес, защото сме изправени пред сериозни проблеми.

„И бих искал ние, като държавно ръководство, като хора, избрани от гражданите на Сърбия, да се държим прозрачно, отговорно към нашия народ, към нашите граждани, винаги и по всяко време да казваме истината и да обясняваме на хората какво се случва в момента“, заяви Вучич.