Кран Монтана: Какво причини смъртоносния пожар с десетки загинали и ранени

Видео показва посетители, опитващи се да избягат от пламъците

Швейцарските власти разследват с пълна сила смъртоносния пожар, който избухна в ранните часове на новогодишната нощ в оживен бар в ски курорта Кран Монтана, потапяйки Швейцария в траур и предизвиквайки шок в цяла Европа, съобщава ERT.

Междувременно, шокиращо видео, разпространяващо се в социалните мрежи, улавя драматичните моменти, разиграли се по време на смъртоносния пожар. Изображенията показват хора, борещи се да се спасят, докато сградата е обхваната от пламъци.

Според свидетели, огънят се е разпространил от мазето към партера, а след това и към горните етажи за нула време. На видеото се вижда и стълбището за евакуация, както и писъците на хора, които викат за помощ.

В знак на национален траур, знамената в Берн ще бъдат спуснати наполовина в продължение на пет дни . Според информация досега от прокуратурата и полицията, броят на загиналите се оценява на около 47, а десетки са ранени. Властите избягват да дадат окончателен брой, тъй като процесът на идентификация остава особено труден.

Het plafond in de bar van Le Constellation in Crans Montana lijkt mij gemaakt van noppenschuim (convoluted foam) wat in twee versies bestaat, een zeer vlambaar gewoon product en een brandvertragende soort. Het zou me niet verwonderen dat de foute versie aan het plafond hing en… pic.twitter.com/tTrkMoCdkH — vic.h (@vhuys) January 1, 2026

Според властите на кантон Вале, засега възможността за терористичен акт е изключена.

Въпреки това, разкази на очевидци сочат, че фойерверките са били запалени на закрито, уж върху бутилки шампанско. Във видеоклипове, разпространяващи се в социалните мрежи, се вижда сервитьорка, която се движи из заведението, държейки бутилка шампанско с малък пламък отгоре. В същото време не се изключва и технически проблем, като например късо съединение.

Особено тревожни са въпросите относно мерките за сигурност на заведението. Според свидетелства на клиенти, аварийните изходи са били изключително ограничени, а единственото стълбище, водещо от мазето навън, е било много тясно. Вътрешността на бара, който е имал партер и мазе, е била облицована почти изцяло с дърво, което е допринесло за бързото разпространение на огъня в рамките на секунди.

Според първоначалните оценки около 47 души са загубили живота си, докато ранените надхвърлят 100. Много тела са овъглени, което прави процеса на идентификация, който се очаква да отнеме седмици и ще се основава на генетичен материал, особено времеемък. Точният брой на жертвите остава неизвестен, тъй като нямаше списък с присъстващите, а барът е имал капацитет до 300 души.