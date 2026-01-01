Около 40 души са загинали, а 100 са ранени при експлозия в бар в швейцарски ски курорт

Пожар избухна в бар в курорта след полунощ

Около 40 души са загинали и 100 са ранени, повечето от тях сериозно, след като експлозия разтърси препълнен бар по време на новогодишно парти в луксозния ски курорт Кран-Монтана, съобщиха швейцарски официални лица, цитирани от Reuters.

Пожарът избухна в 1:30 ч. (00:30 ч. GMT) в бар „Le Constellation” в курорта в югозападната част на Швейцария. Причината за експлозията остава неясна, но властите заявиха, че изглежда се касае за инцидент.

„В момента разглеждаме случая като пожар и не обмисляме възможността за атака”, заяви прокурорката Беатрис Пилуд на пресконференция, добавяйки, че властите са започнали пълно разследване.

Някои от жертвите са от други страни, заяви Стефан Ганцер, шеф на сигурността в кантона Вале. Шефът на полицията в кантона, Фредерик Гислър, заяви, че е открита гореща линия за роднините.

„Не мога да ви крия, че всички сме разтърсени от случилото се през нощта в Кран“, заяви Гислър на пресконференцията. „Според нашите данни има около 100 ранени, повечето от които в тежко състояние, и за съжаление десетки хора се считат за мъртви“, каза той, добавяйки, че пациентите са били разпределени в болници в Сион, Лозана, Женева и Цюрих.

Италианското външно министерство заяви, че според информацията от швейцарската полиция има около 40 загинали, но Гислър отказа да даде конкретна цифра.

По-рано полицията съобщи, че много хора са лекувани за изгаряния и че районът е напълно затворен, като над Кран-Монтана е наложена забрана за полети. Властите заявиха, че са разположени 10 хеликоптера и 40 линейки.