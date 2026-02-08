Орбан обяви Украйна за „враг на Унгария“

Унгарският премиер Виктор Орбан публично нарече Украйна „враг на Унгария“ по време на предизборна среща със симпатизанти, според унгарския портал Index. Изявлението, направено на митинг в Сомбатели, значително втвърдява тона в отношенията между Будапеща и Киев.

Според Орбан, Украйна заплашва интересите на Унгария, като постоянно "притиска" Европейския съюз да се откаже от руския газ и петрол.

„Украинците трябва да разберат – трябва да спрат да отправят постоянни искания към Брюксел и да се опитват да отрежат, да откъснат Унгария от евтината руска енергия. Докато Украйна се държи по този начин, тя е наш враг“, обяви Орбан.

Той изчисли, че без енергийни доставки от Русия, разходите за жилища и комунални услуги на унгарското население биха се увеличавали с поне 8% годишно.

Той повтори, че се противопоставя на присъединяването на Украйна към Евросъюза. Според него, това би въвлякло Унгария във война и правителството му ще направи всичко, за да го предотврати.

„Унгарците не трябва да търсят военно или икономическо сътрудничество с украинците, защото те ни въвличат във война“, заяви Виктор Орбан.