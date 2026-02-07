Русия атакува украинската енергийна инфраструктура с над 400 дрона и близо 40 ракети, заяви Зеленски

Автор: Труд онлайн
Европа
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски

Русия използва над 400 безпилотни летателни апарата и изстреля около 40 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

По думите му цел на атаката са е били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.

"Все ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира (нанасянето на) нови удари", написа Зеленски в "Екс". "От решаващо значение е всеки, който подкрепя тристранните преговори, да реагира на това. Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като средство за натиск върху Украйна", добави той. 

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения