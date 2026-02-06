EDF отново отложи рестартирането на „най-мощния реактор на Франция“

Заради бурята "Горети"

„Ново отлагане за EPR във Фламанвил. Най-мощният реактор на Франция ще бъде свързан към националната мрежа на 9 февруари в 23:00 часа“, обяви EDF в официално изявление, цитирано от световни медии. Това се случва месец след като бурята „Горети“ парализира атомната електроцентрала в Нормандия. Първоначално френската държавна компания планираше да рестартира реактора 48 часа след пориви на вятъра от 200 км/ч. Датата на пускане впоследствие бе отложена първо за 1 февруари, след това за 4 февруари и накрая - за 9 февруари.

„Бурята не само предвидимо повреди електропроводите, но и донесе със себе си подценена заплаха: морска сол, носена от вятъра. Натрупването ѝ причини повреда на изолаторите на електрическите трансформатори на по-старите блокове на централата (1 и 2). Блок 1 беше свързан към мрежата на 3 февруари (вместо на 1 февруари). В блок 2 продължава плановата програма за инспекции, започнала преди бурята. Блок 3 трябва да изчака завършването на „оптимизационните“ работи по аварийната захранваща система, която е свързана с блок 2 и беше повредена по време на бурята“, обяснява EDF.

От въвеждането си в експлоатация в края на 2024 г., EPR вече е претърпял няколко продължителни периода на поддръжка, което му попречи да достигне проектния си капацитет. Това забавя и графика на тестовете на пълна мощност, които започнаха едва миналия декември. В края на септември реакторът ще бъде спрян отново за цяла година, за да се проведе първата му „цялостна проверка“ и да се смени капакът на реакторния корпус, който е дефектен от началото на експлоатацията.